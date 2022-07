Lörrach: Neunjähriges Kind wohl beim Spielen angeschossen

In Baden-W├╝rttemberg ist ein Kind beim Spielen durch ein Geschoss am Hals verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein neun Jahre altes Kind ist in L├Ârrach (Baden-W├╝rttemberg) beim Spielen wahrscheinlich angeschossen worden. Am Hals des Jungen steckte ein sogenanntes Diabolo-Geschoss, das durch eine Operation im Krankenhaus entfernt werden musste, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Derartige Geschosse finden demnach normalerweise Verwendung beim Schie├čen mit Luftdruckwaffen.