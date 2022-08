Österreichische Ärztin: Obduktion bestätigt Suizid

Die von Impfgegnern bedrohte Ärztin hat ihr Leben selbst beendet, so eine Obduktion. Die Ermittlungen gehen aber weiter – auch in Deutschland.

Kellermayr hatte sich nach Drohungen von Impfgegnern das Leben genommen. Die 36-Jährige aus Oberösterreich war am vergangenen Freitag tot in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee gefunden worden. Sie hatte sich im Kampf gegen Corona engagiert und war in sozialen Medien zum Ziel von Hass-Postings geworden.