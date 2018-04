Eltern bitten Papst um Hilfe

Schwerkranker kleiner Junge darf nicht ausgeflogen werden

24.04.2018, 23:33 Uhr | dpa

Der schwerkranke Junge Alfie Evans in der Armen seiner Mutter: Alfie Evans leidet an einer nicht klar diagnostizierten neurologischen Erkrankung und wurde durch Maschinen am Leben gehalten. (Quelle: Alfies Army Official/AP/dpa)