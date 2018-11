"Hätte nicht überlebt"

Deutsche auf Pazifik-Wanderweg aus Schneetreiben gerettet

01.11.2018, 07:36 Uhr | dpa

Fünf Monate ist sie auf dem Pazifik-Wanderweg unterwegs gewesen, kurz vor dem Ziel wurde eine Deutsche von einem Wintereinbruch überrascht. Ein Hubschrauber rettete sie knapp vor dem Tod.

Eine Deutsche, die fünf Monate lang auf dem Fernwanderweg Pacific Crest Trail in den USA unterwegs war, ist nach einem Wintereinbruch gerettet worden. Die 34-jährige Katharina Gröne wurde am Montag von zwei Rettungspiloten im Bezirk Snohomish County (US-Staat Washington) im Kaskadengebirge geborgen. Sie hätte vermutlich nicht überlebt, sagte die Wanderin in einer Pressekonferenz. Ihr Schlafsack sei feucht geworden, sie hätte kaum noch trockene Sachen und Proviant gehabt.

Katharina Gröne und ihre Retter: Die Deutsche hatte keine trockene Kleidung mehr. (Quelle: Snohomish County Sheriffs Office/dpa)



Die Suche nach der Wanderin bei Schneetreiben sei riskant gewesen, sagte der Rettungspilot Bill Quistorf der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hatte einen starken Willen zu überleben", bescheinigte Quistorf der Deutschen. Sie sei durchnässt gewesen und habe Anzeichen von Unterkühlung gehabt.

Eine Woche vor ihrer Rettung war die Deutsche auf dem Wanderweg einer Amerikanerin begegnet, zusammen waren sie mehrere Stunden unterwegs, dann setzte Katharina Gröne ihren Weg alleine fort. Die im US-Staat Washington lebende Frau hatte am Montag aus Sorge nach einem frühen Wintereinbruch die Behörden alarmiert, dass die deutsche Solo-Wanderin möglicherweise in Gefahr sei. "Du hast mein Leben gerettet", bedankte sich die Deutsche am Mittwoch bei der Frau. Kommende Woche wollte sie nach Deutschland zurückkehren.





Jedes Jahr machen sich etwa 3.500 Menschen auf, um den Pacific Crest Trail (PCT) an der US-Westküste zu begehen. Die Deutsche war im Mai an der mexikanischen Grenze gestartet, nach über 4.000 Kilometern fehlten ihr nur noch gut 200 Kilometer, um das nördliche Ende in Kanada zu erreichen.