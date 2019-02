Baden-Württemberg

Baby im Fluss? Elfjähriger löst Großeinsatz aus

20.02.2019, 09:58 Uhr | dpa

Aufruhr in Baden-Württemberg: Ein Junge will gehört haben, wie ein Baby in einen Fluss geworfen wurde. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an – doch Hinweise gibt es keine.

Ein Elfjähriger hat mit einer vermeintlichen Beobachtung in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Der Junge habe auf dem Nachhauseweg am Dienstagabend zwei dunkel gekleidete Männer auf einem Bootssteg gesehen, teilte die Polizei mit. Kurz darauf habe er Babygeschrei und ein lautes Platschen gehört. Der Junge brachte das nach den Angaben vom Mittwoch in einen "unmittelbaren Zusammenhang". Die Beamten suchten noch am Abend zusammen mit Feuerwehr, DLRG und Rotem Kreuz die Stelle am Fluss Elsenz ab. Hierzu waren auch mehrere Boote und Taucher im Einsatz. Die Suche blieb aber ergebnislos.







Der Elfjährige hatte den Angaben der Polizei zufolge nicht gesehen, dass das Kind in den Fluss fiel. Er hatte sich aus Angst hinter einem parkenden Auto versteckt. Die Mutter des Jungen hatte im Anschluss die Polizei verständigt. Einem Sprecher zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen.