Seit Samstag fehlte jede Spur

13-jährige Laura aus Niedersachsen ist wieder da

06.03.2019, 11:18 Uhr | iger, t-online.de

Das Mädchen aus Niedersachsen ist wieder bei ihren Eltern. Die 13-jährige Laura N. wurde seit Samstagmorgen vermisst. Die Spur verlief sich, als sie in einen Zug Richtung Bremen stieg.

Laura N. ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei Verden/Osterholz t-online.de sagte, ist die 13-Jährige aus Ottersberg von zu Hause weggelaufen. Ihre Eltern hatten sie am Samstag als vermisst gemeldet. Bis vor Kurzem lebte sie noch im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Als sie an jenem Morgen von Ottersberg in einen Zug in Richtung Bremen stieg, hat sich ihre Spur verlaufen. Gestern Abend wurde das Mädchen gefunden. Ihre Eltern haben sie noch am gleichen Tag wohlbehalten aufgenommen.

🚨 Das 13-jährige Mädchen konnte heute Abend gefunden werden. Ihre Eltern können sie wohlbehalten wieder aufnehmen.



Danke für eure Hilfe.



Eine Pressemitteilung folgt morgen.



*ib https://t.co/ZFn9bjIoBC — Polizei Verden/Osterholz (@Polizei_VER_OHZ) March 5, 2019

Ihre Mutter Britta N. hatte auf Facebook darum gebeten, die Vermisstenmeldung so weitläufig wie möglich zu teilen. Über 250.000 Nutzer des sozialen Netzwerks folgten diesem Aufruf. Zu den weiteren Hintergründen hat sich die Polizei noch nicht geäußert.







In Deutschland werden laut der Statistik des Bundeskriminalamts täglich 300 Personen als vermisst gemeldet. Innerhalb einer Woche werden die meisten Fälle aufgeklärt. 80 Prozent der Schicksale werden innerhalb von vier Wochen aufgeklärt.