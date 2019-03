Fünfjährige in Guxhagen vermisst

Leichenspürhunde suchen nach kleinem Mädchen

20.03.2019, 16:34 Uhr | dpa

In Guxhagen hat die Polizei die Suche nach der fünfjährigen Kaweyar erneut aufgenommen. Leichenspürhunde sind im Einsatz. Das Mädchen verschwand vor einigen Wochen von einem Spielplatz.

Über einen Monat nach dem Verschwinden eines fünfjährigen Mädchens in Nordhessen startet die Polizei erneut eine Suchaktion. Es gebe zwar keine neuen Hinweise, aber man schöpfe weitere Suchmöglichkeiten aus, sagte ein Polizeisprecher in Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) am Mittwoch. Spezielle Spürhunde sollen am Donnerstag Teile der Fulda bei Guxhagen von einem Boot aus untersuchen. Sie sind auf die Leichensuche spezialisiert. Der Einsatz dieser Tiere sei daher erst mit einem gewissen Abstand zum Verschwinden eines Menschen sinnvoll. Auch Taucher suchten erneut nach dem Mädchen.

Die fünfjährige Kaweyar war Mitte Februar von einem Spielplatz nahe der Fulda verschwunden. Eine Vermutung ist, dass sie in den Fluss gefallen sein könnte. Eine große Suchaktion blieb ohne Ergebnis. Laut Polizei gibt es keine heiße Spur. Die eingegangenen Hinweise seien im Wesentlichen abgearbeitet, sagte der Polizeisprecher.







Der Fall erinnert an das Kind Aref. Der Fünfjährige verschwand 2016 von einem Spielplatz in Wanfried im Werra-Meißner-Kreis und wurde bis heute nicht gefunden. Möglicherweise ist er in die Werra gefallen und ertrunken.