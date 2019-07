Flugplatz nicht mehr erreicht

Flugschüler stürzt mit Segelflugzeug ab

31.07.2019, 13:57 Uhr | AFP, dpa, jp

Der beim Absturz eines Segelflugzeugs in Baden-Württemberg getötete Pilot war erst 16 Jahre alt. Am Dienstag war der Flugschüler mit seinem Flugzeug in der Nähe eines Golfplatzes verunglückt.

Ein beim Absturz eines Segelflugzeugs in Baden-Württemberg getötete Pilot ist ein 16-jähriger Flugschüler gewesen. Der am Dienstag bei Rickenbach verunglückte Jugendliche habe nach einem längeren Übungsflug einen geeigneten Platz für eine Außenlandung des einsitzigen Segelflugzeugs gesucht, teilte die Freiburger Polizei am Mittwoch mit. Den nahen Flugplatz in Hütten habe der jugendliche Pilot nicht mehr erreichen können. In der Folge sei das Segelflugzeug dann in der Nähe eines Golfplatzes abgestürzt.







Das jugendliche Alter des Piloten sei nicht ungewöhnlich, sagte der Polizeisprecher. Nach einer gewissen Anzahl von begleiteten Flugstunden dürften Flugschüler alleine ein Segelflugzeug fliegen. Das Mindestalter sei 14. Die Ursache des Unglücks blieb unklar.