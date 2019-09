Lehrer bewusstlos

Flugschüler muss in erster Lehrstunde allein landen

02.09.2019, 11:02 Uhr | dpa

Eine Cessna-Maschine am Himmel: Das Flugzeug befand sich mitten in der Luft, als der Fluglehrer das Bewusstsein verlor und nicht mehr ansprechbar war. (Symbolbild) (Quelle: Steve Russell/imago images)

Es war seine erste Unterrichtsstunde in einem Flugzeug und er musste sich sofort beweisen. In Australien hat ein Mann eine Maschine ohne Hilfe des Piloten sicher zu Boden gebracht – wegen eines ungewöhnlichen Notfalls.

Gleich in der allerersten Unterrichtsstunde hat der australische Flugschüler Max Sylvester allein eine kleine Cessna sicher nach unten gebracht – gezwungenermaßen. Der Mann meldete sich nach Medienberichten vom Montag beim Tower, weil sein Lehrer während des Flug plötzlich bewusstlos geworden war. Mit Hilfe eines Fluglotsen gelang es ihm am Samstag, auf einem kleineren Flughafen der westaustralischen Großstadt Perth sicher zu landen. Der Fluglehrer wurde sofort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag wurde der Mitschnitt des Gesprächs zwischen dem Tower des Flughafens Jandakot und dem Flugschüler veröffentlicht. Sylvester wirkt dabei erstaunlich ruhig. Über seinen bewusstlosen Lehrer sagt er: "Er lehnt an meiner Schulter. Ich versuche, ihn aufrecht zu halten, aber er fällt immer wieder runter." Dann fragt ihn der Tower: "Wissen Sie, mit einem Flugzeug umzugehen?" Die Antwort: "Das ist meine erste Stunde."

Rettungskräfte warteten bereits

Der Lotse versucht dann, Sylvester Mut zuzusprechen: "Sie machen einen echt großartigen Job. Ich weiß, dass das Stress bedeutet. Aber wir helfen Ihnen, runterzukommen." Auf dem Flughafen rückten sicherheitshalber Feuerwehr und Krankenwagen aus. Die Rettungskräfte mussten aber nicht eingreifen. Dem Flugschüler gelang nach Angaben von Augenzeugen – darunter auch seine Frau und drei Kinder – eine nahezu perfekte Landung.





Der Leiter der Flugschule sagte, in dreißig Jahren habe er so etwas noch nie gesehen. "Man hofft, dass es gut ausgeht. Und dieses Mal hat es geklappt." Seinen Informationen zufolge befindet sich der Fluglehrer in stabilem Zustand, nähere Angaben machte er nicht.