Unfall in Heilbronn

Frau will Auto von Gleisen schieben und wird von Zug erfasst

05.02.2020, 13:45 Uhr | dpa, joh

Unglück im Pendlerverkehr: An einem unbeschrankten Bahnübergang wie diesem geschah der Unfall. (Symbolbild) (Quelle: Mario Hösel/imago images)

Eine Frau steigt mitten auf den Bahngleisen in Heilbronn aus ihrem Wagen. Die S-Bahn kann nicht mehr bremsen und schleift die 45-Jährige mit. Sie stirbt.

Eine Autofahrerin ist an einem Bahnübergang in Heilbronn mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte die 45-Jährige am Mittwoch mit ihrem Wagen den unbeschränkten Bahnübergang überqueren wollen. Offenbar blieb das Auto auf dem Übergang liegen, die Frau stieg aus und wollte es auf die andere Seite schieben. Das vermutet die Polizei.



Eine herannahende Stadtbahn erfasste die Frau und ihr Auto und schleifte sie rund 30 Meter mit. Die 66 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Schadenshöhe und die genaue Unfallursache waren zunächst unklar. Die S-Bahn habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte Polizeisprecher Rainer Köller dem "SWR aktuell" mit. Notfallseelsorger waren im Einsatz.



Die Strecke zwischen Leingarten und Heilbronn blieb vorerst gesperrt – ein Ermittlungsteam untersucht den Unfallort, um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte.