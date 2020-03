Neunjährige aus Hameln vermisst

Mädchen geht in Schule auf Toilette und verschwindet spurlos

06.03.2020, 07:49 Uhr | dpa, pdi

Die neunjährige Daveen Kermz geht während des Unterrichtes in ihrer Schule auf Toilette. Doch das Mädchen aus Hameln kehrt nicht mehr zurück. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Daveen Barzan Khdir Kermz ist in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) aus einer Schule verschwunden. Die Neunjährige sei am Donnerstagnachmittag kurz vor Unterrichtsende auf die Toilette gegangen und von dort nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei in Hameln mit. Schulranzen und persönliche Gegenstände blieben demnach in der Schule zurück.

Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass das Kind von selbst die Schule verlassen hatte. Eine Suche im Umkreis der Schule blieb den Angaben bis zum späten Abend zufolge erfolglos. Sämtliche Anlaufadressen wurden überprüft. Bislang konnte kein Hinweis auf den Verbleib der Neunjährigen erlangt werden.

Das Mädchen wurde auch noch am Freitagmorgen vermisst, wie ein Sprecher der Polizei Hameln t-online.de bestätigte.

Die Vermisste ist 1,27 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet ist die 9-Jährige mit einer blauen Jacke mit hellen Punkten, einem gelben T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Ein Mobiltelefon führt die Schülerin nicht mit sich, ebenso wenig Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.