Bericht aus Hamburg

Junge Frau klettert auf Schuldach – jetzt ist sie schwer verletzt

13.06.2020, 21:18 Uhr | t-online.de, sth

Rettungsdienst im Einsatz: In Hamburg ist eine 19-Jährige durch ein Schuldach gefallen. (Symbolbild) (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Eine 19-Jährige ist in Hamburg auf ein Schuldach geklettert. Sie war nicht allein. Doch als der Boden unter ihren Füßen nachgab, war es schon zu spät. Nun liegt die junge Frau offenbar im Krankenhaus.

Eine junge Frau liegt nach einem Sturz durch das Dach einer Schule lebensgefährlich verletzt in einem Hamburger Krankenhaus. Darüber berichteten mehrere lokale Medien wie der "NDR" und die "SHZ" am Samstag. Der Unfall soll sich in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr ereignet haben.

Demnach war die 19-Jährige gemeinsam mit einem 23-Jährigen auf das Dach eines Gymnasiums in Eidelstedt gestiegen. Dort brachen beide durch ein Oberlicht und stürzten fünf Meter in die Tiefe. Die junge Frau blieb regungslos liegen, ihr Begleiter sei geflüchtet.

Wie der "NDR" berichtete, hatte sich eine größere Gruppe junger Leute in jener Nacht auf dem Schulgelände getroffen. Die anderen Jugendlichen sollen nach dem Unfall die Feuerwehr gerufen haben. Die 19-Jährige soll ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben.