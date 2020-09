Feuerwehreinsatz in Friedrichshafen

Rund 90 Menschen wegen Brand in Hotel evakuiert

15.09.2020, 10:41 Uhr | dpa

Am Bodensee in der Stadt Friedrichshafen ist in einem Hotel ein Feuer ausgebrochen. Dutzende Gäste mussten in Sicherheit gebracht werden.

Ein Feuer in einem Hotel in Friedrichshafen (Landkreis Bodenseekreis) hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Etwa 90 Gäste des Hotels wurden evakuiert und in einer Sporthalle untergebracht, wie die Polizei mitteilte.



Das Feuer war gegen kurz vor 6.00 Uhr in einem Verteilerkasten ausgebrochen, griff aber nicht auf das Gebäude über. Allerdings verteilte sich der Rauch über die Wäscheschächte rasch im ganzen Gebäude. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Beamten gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.