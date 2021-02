"Frag mich": Wohnungslos bei Kälte und Pandemie

Was würden Sie einen Menschen fragen, der auf der Straße lebt?

Klirrende Kälte hält viele Regionen Deutschlands in Atem. Wer gerade jetzt ohne warme Wohnung dasteht, leidet besonders. In unserem Videoformat "Frag mich" erzählt ein Betroffener von seinem Leben auf der Straße.

Schnee und Kälte sorgen in vielen Regionen Deutschlands für Probleme. Menschen ohne ein warmes Zuhause trifft eine solche Wetterlage besonders hart. Nach Kenntnis der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. sind allein in diesem Winter bereits siebzehn wohnungslose Menschen erfroren.

Wie hält man sich bei zweistelligen Minusgraden warm? Wo findet man Schutz und wie einen geeigneten Schlafplatz? Wieso lehnen manche das Schlafen in Obdachlosenunterkünften trotz großer Kälte ab? Wie denken Obdachlose über Initiativen wie den Kältebus? Was hat im Einzelfall in die Obdachlosigkeit geführt?

Diese und viele weitere Fragen wird Ihnen eine Person beantworten, die am eigenen Leib gespürt hat, wie es ist, während einer Pandemie und extremer Kälte wohnungslos zu sein. Was würden Sie von dieser Person wissen wollen? Schicken Sie Ihre Fragen mit dem Betreff "Wohnungslos bei extremer Kälte" per E-Mail an lesermeinung@stroeer.de.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fragen stellen können. Wir werden versuchen, eine repräsentative Auswahl zu treffen. Die Antworten gibt es in Kürze bei t-online.

