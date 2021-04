Ermittlungen in Dresden

Feuerwehr findet männliche Leiche und neun tote Katzen

23.04.2021, 10:03 Uhr | dpa

Polizeiabsperrung: In Dresden wurde ein toter Mann in seiner Wohnung entdeckt. (Symbolbild) (Quelle: U. J. Alexander/imago images)

Schreckliche Entdeckung im sächsischen Dresden: Als Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen unangenehmen Geruch wahrnehmen, alarmieren sie die Polizei. Ein Mann und seine Haustiere beginnen bereits zu verwesen.

Neben neun toten Katzen ist eine männliche Leiche in einer Wohnung in Dresden gefunden worden. Die Nachbarn hatten den 64-Jährigen seit etwa zwei Wochen nicht gesehen und am Donnerstag die Einsatzkräfte alarmiert, weil starker Verwesungsgeruch aus der Wohnung drang, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Leiche und die Tierkadaver.



Es werde in alle Richtungen ermittelt, bislang gebe es aber keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst gelte es, die Todesursache zu klären.