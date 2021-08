Unglück in Australien

Fallschirmlehrer rettet Passagier bei Tandemsprung – und stirbt

02.08.2021, 10:21 Uhr | dpa

Torquay in Australien: Ein Mann ist bei einem Tandemflug ums Leben gekommen. (Archivbild) (Quelle: agefotostock/imago images)

Tragische Geschichte aus Australien: Bei einem Tandemsprung öffnet sich keiner der Schirme richtig, zwei Menschen stürzen ab. Ein Passagier überlebt – weil der Fluglehrer sich als Held entpuppt.

In tödlicher Gefahr - Fallschirmspringer droht Sturz – unglaubliche Reaktion In tödlicher Gefahr Fallschirmspringer droht Sturz – unglaubliche Reaktion Ein Fallschirmspringer erlebte in Fano in Italien einen Horrormoment, als sich die Leinen seines Fallschirms verhedderten. Doch der Mann reagierte nervenstark – und hielt die Szene auf Video fest.Video

Ein Fallschirmlehrer in Australien ist bei einem Tandemsprung gestorben und hat dabei seinem Gast wohl das Leben gerettet. Das dramatische Unglück ereignete sich in Torquay im Bundesstaat Victoria: Nach dem Sprung aus dem Flugzeug hätten sich weder der Hauptschirm noch der Ersatzschirm richtig geöffnet, berichteten australische Medien am Montag.



Beim Aufprall habe der erfahrene Tandemmaster Arron Toepfer dann selbst die ganze Wucht abbekommen, wodurch der etwa 50 Jahre alte Passagier geschützt worden sei, erklärte die Zeitung "The Australian". Den Angaben zufolge soll er sich selbst so positioniert haben, dass der Aufprall für den Gast gedämpft wurde. Der 35-jährige Toepfer starb noch am Unfallort.

Der Passagier wurde mit Knochenbrüchen, einer ausgerenkten Hüfte und Blutungen an der Milz sowie an einer Niere im Krankenhaus behandelt. Der Fallschirmlehrer, der von seinen Kollegen als "hochqualifiziert" beschrieben wurde und durchschnittlich sechs bis acht Sprünge pro Woche absolviert hatte, wurde in Australien als Held gefeiert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Hintergründe sollen genau untersucht werden, teilten die Behörden mit.