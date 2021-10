Kurioser Vermisstenfall in der Türkei

Betrunkener beteiligt sich an Suche nach sich selbst

01.10.2021, 19:22 Uhr | MaM, t-online

Stundenlang galt ein Mann in der Türkei als vermisst. Betrunken war er in den Wald gestolpert und hatte sich dann einem Suchtrupp angeschlossen. Erst spät dämmerte ihm, wen die Beamten eigentlich suchten.

In der türkischen Stadt İnegöl, in der Provinz Bursa, wurde am Dienstag ein Mann als vermisst gemeldet und schließlich durch sich selbst wiedergefunden. Das berichtet der britische "Independent" und mehrere türkische Medien.

Nachdem der 50-Jährige nach einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden allein in einen Wald gelaufen war, sei er nicht zu Hause angekommen, berichtet seine Familie den Berichten zufolge. Auch auf Anrufe habe der Mann nicht reagiert. Die Familie alarmierte die Polizei und meldete den Mann als vermisst.



Noch am selben Abend wurde ein Suchtrupp in den Wald entsandt, der den Betrunkenen aufspüren sollte. Dort habe sich dieser dem Suchtrupp für mehrere Stunden angeschlossen. Da die Beamten nicht wussten, wie der gesuchte Mann aussah, hatten sie seine Hilfe angenommen.



Als die Suche nach Stunden noch immer ohne Erfolg blieb, begannen die Einsatzkräfte den Namen des Mannes zu rufen. Türkische Medien verbreiteten auf Twitter ein Video, in dem dieser berichtet, dass er sich gewundert habe, als sein Name gerufen wurde. "Moment, wen suchen wir eigentlich? Ich bin hier", habe er sich daraufhin zu Wort gemeldet.