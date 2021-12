Seit Samstag verschwunden

Vier Geschwister aus Stralsund vermisst – mit Vater unterwegs?

13.12.2021, 14:47 Uhr | lw, t-online

Vier Geschwister aus Stralsund sind seit Samstag verschwunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Derweil besteht die Vermutung, der Vater habe sich mit den Kindern abgesetzt.

In Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) sucht die Polizei nach vier Kindern, die seit Samstag vermisst werden. Laut einer Mitteilung handelt es sich bei den Minderjährigen um Geschwister. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Begleitung ihres Vaters befinden könnten. Am Wochenende wurden die Kinder und das Auto des Vaters zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermitteln wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger gegen den 54-jährigen Vater der vier Kinder, heißt es in einer Mitteilung. Derzeit spreche alles dafür, dass die Kinder freiwillig mit dem Vater mitgegangen seien. Es gebe keinen Grund zu Annahme, dass Zwang oder Gewalt angewendet wurden.

Unklar, wie Gesuchte unterwegs sind

Das Auto, nach dem die Polizei am Wochenende gefahndet hatte, sei gefunden worden. Wie die "Ostsee-Zeitung" (OZ) berichtete, durchsuchte die Polizei den Bauernhof des Vaters auf der Insel Rügen. "Momentan wissen wir nicht, mit welchem Fahrzeug die Gesuchten unterwegs sind", hieß es in einer Polizeimitteilung. Bisherige Fahndungsmaßnahmen wie Handyortung, Durchsuchungen und Zeugenbefragungen seien ergebnislos verlaufen.

"Bei Meldungen, dass sich die Kinder in Italien aufhalten könnten, handelt es sich um Gerüchte. Wir haben bisher keine Hinweise darauf erhalten. Der Aufenthaltsort ist vollkommen unbekannt", meldete die Polizei weiter. Zuvor hatte die OZ darüber berichtet, ein Nachbar des Vaters habe gesagt, der Mann hätte sich mit seinen Kindern womöglich nach Italien abgesetzt.



Kinder lebten wohl in Jugendeinrichtungen

Dem OZ-Bericht zufolge lebten die Kinder zuletzt in verschiedenen Einrichtungen des Jugendamtes in Stralsund. Die Unterbringung der Kinder durch das Amt habe der Vater demnach für unangebracht gehalten und sie als "Freiheitsberaubung" eingeschätzt. Deshalb habe er die Kinder am Samstag abgeholt und sei verschwunden. Seitdem sucht die Polizei nach den fünf Personen.

Da es sich nicht um eine erhebliche Straftat handelt und derzeit eine akute Gefährdung für die Kinder nicht erkennbar sei, erfolge momentan keine Fahndung mit Bildern der Kinder, da dies ein erheblicher Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte sei, hieß es von der Polizei. Dennoch sei man weiterhin darum bemüht, die vier Geschwister schnellstmöglich zu finden und zur Mutter zurückzuführen, berichtete die OZ.

Die Polizei beschreibt die vermissten Kinder wie folgt:

Lisa Lena, 15 Jahre:

► ca. 1,60 Meter groß



► schlank



► rotes, leicht gelocktes Haar



► trägt eine Brille (eckige Brillenform) mit dunklem Rahmen



► ist ansonsten dunkel gekleidet (schwarzer Parker, Wollmütze, Schnürboots)

Paula, 8 Jahre alt:



► ca. 1,20 Meter groß



► zierliche Statur



► schulterlanges, glattes rotbraunes Haar



► trägt eine dunkelblaue Winterjacke, blaugraue Regenhose, dunkelblaue Stiefel, braune Wollhandschuhe, rotes geblümtes Kleid



Finn Maximilian, 10 Jahre:



► ca. 1,40 Meter groß



► schlank



► kurzes blondes Haar



► trägt eine grün-schwarze Camouflage Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Turnschuhe, graue Ski-Handschuhe



► führt eine Nintendo Switch mit rot/blauen Controllern mit sich



Tom Yannick, 12 Jahre alt:



► ca. 1,50 Meter groß



► schlank



► kurzes braunes Haar



► trägt eine Winterjacke, Jogginghose, Nike Sneaker, in Schwarz



► führt 2 Rucksäcke mit sich: schwarzer "Nike"-Rucksack und brauner "Vaude"-Rucksack

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem können Hinweise im Internet unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.