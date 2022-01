Mutter "überrascht und glücklich"

Zwillinge in verschiedenen Jahren geboren

04.01.2022, 11:02 Uhr | t-online

In Kalifornien wurden zwei Zwillinge an zwei verschiedenen Tagen und Jahren geboren – obwohl diese nur 15 Minuten voneinander zur Welt kamen. Für die Mutter und das Krankenhaus ist die Geburt eine kleine Sensation.

Im US-Bundesstaat Kalifornien brachte eine Mutter zwei Zwillinge in einem Abstand von nur 15 Minuten zur Welt, aber doch in zwei verschiedenen Jahren: Alfredo Trujillo wurde am 31. Dezember 2021 um 23.45 Uhr geboren, seine Zwillingsschwester Aylin genau um Mitternacht am 1. Januar 2022.

Die Mutter Fatima Madrigal zeigte sich "überrascht und glücklich" über die Geburt. "Es ist verrückt für mich, dass sie Zwillinge sind und unterschiedliche Geburtstage haben", so die Mutter der zweieiigen Zwillinge nach Angaben des Krankenhauses Natividad Medical Center. Auch in der Klinik selbst sorgten die Zwillinge für Freude und Aufregung. Die Hausärztin Ana Abril Arias sagte, es sei "definitiv eine der denkwürdigsten Entbindungen meiner Karriere", heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses.

Wahrscheinlichkeit von eins zu zwei Millionen

Aylin Trujillo war auch das erste Baby, das 2022 im Natividad Medical Center geboren wurde. "In den USA gibt es jedes Jahr etwa 120.000 Zwillingsgeburten, was etwas mehr als drei Prozent aller Geburten ausmacht", schrieb das Krankenhaus. "Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtstagen sind jedoch selten und einige schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge in verschiedenen Jahren geboren werden, auf eins zu zwei Millionen."

Die Neugeborenen haben drei ältere Geschwister: zwei Mädchen und einen Jungen. Die nun fünffache Mutter sagte laut der Pressemitteilung, ihr ältester Sohn sei so aufgeregt, einen Bruder zu haben und der Rest der Familie freue sich ebenso darauf, die Zwillinge zu treffen.