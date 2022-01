Ermittlungen in Thüringen

Passanten finden Leiche eines Vermissten in der Gera

14.01.2022, 11:26 Uhr | t-online, mk

Polizeifahrzeug und Absperrband: In Erfurt gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolfoto) (Quelle: U.J. Alexander/imago images)

Seit knapp einer Woche galt ein 43-Jähriger in Thüringen als vermisst. Jetzt wurde der leblose Körper des Mannes in Erfurt entdeckt, er trieb in der Gera. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

In Erfurt haben Passanten die Leiche eines Mannes in der Gera entdeckt. Nach Angaben der Thüringer Polizei handelt es sich um einen 43-Jährigen, der seit 8. Januar als vermisst galt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Wie lange der leblose Körper des Mannes schon im Wasser trieb, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Die genauen Todesumstände würden jetzt weiter untersucht, so die Ermittler.