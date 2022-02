Fall in Bayern

Betrunkener stürzt auf Gleise – Zeuge rettet ihn

09.02.2022, 10:59 Uhr | AFP

Diese Geschichte hätte übel enden können: Ein 20-Jähriger ist betrunken in ein Gleisbett gestürzt. Nur durch die schnelle Reaktion eines Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein betrunkener 20-Jähriger in Bayern hat vermutlich einem aufmerksamen Zeugen das Leben zu verdanken. Der Zeuge beobachtete am späten Montagabend im Aschaffenburger Südbahnhof den Sturz des Manns ins Gleisbett und verständigte die Polizei, die daraufhin den Zugverkehr stoppte, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch in Würzburg mitteilte. Polizisten konnten den 20-Jährigen, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, schließlich von den Gleisen holen.

In seiner Vernehmung habe er angegeben, dass er den Zug verpasst habe und über die Gleise nach Hause gehen wollte. Eine gute Idee wäre das nicht gewesen: 20 Minuten nach dem Anruf des Zeugen wäre der nächste Zug gekommen.