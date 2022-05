Schweinevirus bei gestorbenem Schweineherz-Empfänger gefunden

Im Januar ist in den USA die erste Verpflanzung eines Schweineherzens gelungen. Wenig später starb der Patient jedoch. Nach Angaben von Medizinern trug der Mann ein Virus in sich.

Nach dem Tod des ersten Empfängers eines Schweineherzens haben Mediziner bekannt gemacht, dass sie in dem Mann ein Schweinevirus gefunden haben. Der Operateur Bartley Griffith sagte der "New York Times", dass es jedoch unklar sei, ob das Virus direkt für den Tod des 57-Jährigen im März verantwortlich war. Es könne auch sein, dass es sich still verhalten und keine Auswirkungen auf den Patienten gehabt habe.