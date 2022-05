Nach einer Fehlgeburt wartete ein Paar in einem Londoner Krankenhaus stundenlang auf Hilfe ÔÇô vergeblich. Sie nahmen die sterblichen ├ťberreste wieder mit nach Hause. Beh├Ârden versprechen nun Konsequenzen.

Wegen mangelnder Unterst├╝tzung im Krankenhaus hat ein Paar in London nach einer Fehlgeburt den toten F├Âtus in einer Box aus Kunststoff im eigenen K├╝hlschrank verstaut. "Es war grotesk", sagte die Mutter namens Laura, die der BBC und der Zeitung "Guardian" ihre Geschichte erz├Ąhlte, ├╝ber den Moment. Sie und ihr Partner hatten zuvor stundenlang in der Notaufnahme eines Londoner Krankenhauses ausgeharrt und hatten darauf gewartet, nach einer Zuhause erlittenen Fehlgeburt entsprechend behandelt zu werden.