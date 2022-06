Sie sind am selben Tag geboren und nun am selben Tag von der Welt gegangen: Die ZwillingsbrĂŒder aus OsnabrĂŒck galten als unzertrennlich. Nur kurze Zeit zuvor waren ihre beiden Ehefrauen gestorben.

In OsnabrĂŒck sind 99 Jahre alte Zwillinge am selben Tag gestorben. Die beiden MĂ€nner starben am 24. April im Abstand nur weniger Stunden, wie die "Neue OsnabrĂŒcker Zeitung" (NOZ) unter Berufung auf deren beide Töchter, den Bestatter und in der Zeitung erschienene Traueranzeigen berichtete. Demnach glichen sich Friedrich und Levert Rost wie ein Ei dem anderen und waren auch im Alter nicht zu unterscheiden.