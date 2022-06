Neuer Rekord? 83-Jähriger segelt allein über Pazifik

Nach einer 8.500 Kilometer langen Fahrt ├╝berquerte Horie am fr├╝hen Samstagmorgen (Ortszeit) die Ziellinie im Kii-Kanal zwischen den Pr├Ąfekturen Wakayama und Tokushima im S├╝den Japans, wie der Sender NHK World berichtete. Horie war bei seiner j├╝ngsten Pazifik├╝berquerung 69 Tage unterwegs. Er war Ende M├Ąrz in San Francisco an der Westk├╝ste der USA mit seiner sechs Meter langen Segeljacht "Suntory Mermaid III" gestartet. ├ťber Satellitentelefon hielt er Kontakt mit Helfern und anderen Menschen.