Aktualisiert am 22.06.2022 - 10:42 Uhr

Aktualisiert am 22.06.2022 - 10:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Offenbar nur in Begleitung der Geschwister ist ein anderthalbj├Ąhriges Kind auf einem Baggersee verungl├╝ckt. Zur Hilfe kam ein besonders junger Rettungsschwimmer.

An einem Baggersee nahe Freiburg hat ein neunj├Ąhriger Junge durch seine schnelle Reaktion offenbar das Leben eines Kleinkindes gerettet. Wie der Lokalsender "baden.fm" berichtet, war das etwa anderthalb j├Ąhrige Kind zuvor aus einem aufblasbaren Kanu gefallen.

Die Mutter des jungen Helfers, eine Schwimmlehrerin, sagte dem Sender, dass alles sehr schnell gegangen sei. Ihr Sohn Johnny-Dean habe beobachtet, wie das Kleinkind ins Wasser gest├╝rzt sei und sofort reagiert. Demnach tauchte er unter und brachte das Kind wieder an die Oberfl├Ąche. Kurz darauf habe Jonny-Dean wieder vor ihr gestanden und verk├╝ndet: "Mama, ich habe gerade einem kleinen Kind das Leben gerettet."

Kinder waren offenbar unbegleitet im Wasser

Das gerettete Kind war offenbar nur in Begleitung seiner Geschwister in einem aufblasbaren Kanu auf dem Baggersee unterwegs. Eine Schwimmhilfe soll nur eines der Kinder getragen haben.

Dorf in S├╝dfrankreich verbietet Z├Ąhneputzen mit Trinkwasser

Wegen Wassermangel : Dorf in S├╝dfrankreich verbietet Z├Ąhneputzen mit Trinkwasser

Lauterbach will Zugang zu kostenlosen Tests beschr├Ąnken

Kontroverse um Corona-Kurs : Lauterbach will Zugang zu kostenlosen Tests beschr├Ąnken

An den Binnengew├Ąssern in Deutschland kommt es immer wieder zu Badeunf├Ąllen ÔÇô im Jahr 2021 sind dabei nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mindestens 226 Menschen gestorben. Der DLRG warnt davor, dass kleine Kinder bereits in wenige Zentimeter tiefem Wasser ertrinken k├Ânnen.