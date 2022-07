Studie zu Hitzetoten: Beunruhigender Trend

Hohe Sommertemperaturen haben einer Studie zufolge in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils zu Tausenden hitzebedingter Sterbef├Ąlle in Deutschland gef├╝hrt. Zum ersten Mal seit Beginn des Untersuchungszeitraums im Jahr 1992 sei eine ├ťbersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren aufgetreten, schrieben Forschende von Robert Koch-Institut (RKI), Umweltbundesamt (Uba) und Deutschem Wetterdienst (DWD) am Freitag im "Deutschen ├ärzteblatt".