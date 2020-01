Hund eingeschläfert

Rottweiler beißt Vierjährige ins Gesicht

17.01.2020, 10:19 Uhr | AFP

Ein Besuch bei einer Verwandten endet für eine Vierjährige in Leipzig im Krankenhaus. Als die Frau das Kind mit ihrem Rottweiler alleine lässt, attackiert der Hund plötzlich das Mädchen.

Ein Rottweiler hat ein vierjähriges Mädchen in Leipzig ins Gesicht gebissen. Das Kind hielt sich bei einer nahen Verwandten auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verwandte sei in der Küche gewesen, als das Mädchen zu schreien begonnen habe. Es saß demnach mit dem Hund auf der Couch im Wohnzimmer, als der Rottweiler ihm ins Gesicht biss.

Die Verwandte sperrte das Tier daraufhin den Polizeiangaben zufolge am Mittwoch in ein anderes Zimmer und kümmerte sich um das Mädchen. Das Kind fuhr später mit seiner Mutter ins Krankenhaus. Noch am selben Tag ließ die Hundebesitzerin den siebenjährigen Rottweiler "aufgrund des Beißvorfalls" einschläfern, wie es hieß. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.