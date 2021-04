Sturz endet tödlich

Pferd von Olympiasiegerin stirbt nach Sturz bei Siegerehrung

19.04.2021, 09:37 Uhr | dpa

Dressurreiterin Dorothee Schneider auf ihrem Pferd Rock'n Rose: Das Tier starb nach einem Turnier in Pforzheim. (Quelle: Ingo Wächter/imago images)

Schock bei der Dressur-Olympiasiegerin Dorothee Schneider: Bei der Siegerehrung eines Wettbewerbs in Pforzheim bricht ihr Pferd zusammen und verstirbt noch in der Reithalle.

Nach einem Sturz bei der Siegerehrung des Dressur-Grand-Prix in Pforzheim ist die Stute Fohlenhofs Rock'n Rose von Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider gestorben. Wie der Pforzheimer Reiterverein am Sonntag mitteilte, brach die 17-jährige Hannoveraner Stute zusammen, blieb liegen und starb wenige Minuten später in der Reithalle.

Die 52 Jahre alte Reiterin habe unter Schock gestanden. Schneider musste nach dem Unfall notärztlich versorgt werden. Sie sei mit dem Krankenwagen in die Pforzheimer Klinik gebracht worden und werde dort weiter untersucht. Die Olympiasiegerin sei bei vollem Bewusstsein und offenbar nicht schwer verletzt gewesen, berichtete das "Reiterjournal" Baden-Württemberg.