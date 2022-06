Überraschung in der Wissenschaft: Auf der Isle of Wight wurden die Fossilien eines zweibeinigen Dinosauriers freigelegt. Es könnte sich um das grĂ¶ĂŸte jemals in Europa entdeckte Exemplar handeln.

Ein Forscherteam hat auf der britischen Isle of Wight Überreste eines Tieres gefunden, das als einer der grĂ¶ĂŸten jemals in Europa entdeckten, jagenden Dinosaurier gilt. Die Knochen, die mutmaßlich von einem sogenannten Spinosaurier stammen, kamen an der SĂŒdwestkĂŒste der Isle of Wight zum Vorschein, wie das Forscherteam in der Fachzeitschrift "PeerJ Life & Environment" berichtet.