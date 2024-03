Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

blicken Sie noch durch, wer gerade streikt? An einem Tag sind's die Busfahrer, am anderen die Pflegekräfte, dann die Müllmänner. Heute also die Leute von der Lufthansa – und die Lokführer, schon wieder! Seit letzter Nacht steht auch der Personenverkehr. Ein paar Ersatzzüge krebsen rum, bei Flixtrain klingelt die Kasse, ansonsten: Stillstand. Bahnfahren in Deutschland ist zum Lotteriespiel geworden. Ein pünktlicher Zug, in dem auch noch die Toiletten und das WLAN funktionieren, ist wie ein Sechser mit Zusatzzahl: ein Riesenglück, kommt aber nie vor.

Loading... Embed

Verantwortlich für den Schlamassel, unter dem Millionen Reisende leiden, ist nach einhelliger Meinung Claus Weselsky. Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL verhandelt nicht, er erpresst: Solange die Gegenseite seine Forderungen nicht vollständig erfüllt, zickt er rum und streikt weiter. Noch nicht einmal das Geständnis einer peinlichen Falschaussage bringt ihn von seinem Rumpelstilzchen-Kurs ab. Vor seiner Pensionierung will er allen zeigen, wer der härteste Gewerkschafter im ganzen Land ist – wahnsinnig egoistisch! So oder ähnlich ist es vielerorts zu lesen, auch hier im Tagesanbruch.

Ich will diesen Mann und seine Methoden nicht entschuldigen, aber es gibt noch eine andere Sicht auf den Tarifkonflikt. Die liest man nur selten. Warum ist dieser Weselsky so bockig? Weil er es kann. Weil dem Bahnvorstand am Ende gar nichts anderes übrigbleiben wird, als ihm sehr, sehr weit entgegenzukommen.

Hart verhandeln kann nur, wer in einer starken Position ist. Die Manager der Deutschen Bahn sind das nicht, im Gegenteil: Jahrelang haben sie den Staatskonzern heruntergewirtschaftet, das Schienennetz kaputtgespart, das Personal ausgedünnt und die Jobs unattraktiv gemacht. Nicht, weil sie schlechte Manager sind (das vielleicht auch), sondern weil die Politik es so wollte. Das sollte beachten, wer heute über die Ampelregierung schimpft: Die Fehler sind früher gemacht worden, und zwar von drei CSU-Verkehrsministern. Sie hießen Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer. Während sie zig Milliarden Euro für Umgehungsstraßen in Bayern und für Autobahnen spendierten, ließen sie die Bahn verlottern.

So wurde die DB, was sie heute ist: ein Saftladen. In diesem Betrieb für ein unterdurchschnittliches Gehalt im Schichtdienst zu malochen, empfinden viele Lokführer als Zumutung. Deshalb wechseln sie den Job oder wandern in die Schweiz ab, wo sie mehr verdienen und Renommee genießen. Auch neue Bewerber kommen kaum nach. Deshalb sind hierzulande knapp 4.000 Lokführerstellen unbesetzt, deshalb fallen täglich Züge aus, auch ohne Streik.

Wie sich dieser Missstand beheben lässt? Indem Lokführer wieder ein attraktiver Beruf wird. Mit einer Bezahlung, die dem Schichtdienst und der großen Verantwortung für Tausende Reisende gerecht wird. Deshalb ist Herr Weselsky so stark. Und deshalb werden die Bahn-Manager am Ende wohl zu Kreuze kriechen.

Schranke gegen Verfassungsfeinde

Wochenlang sind Bürger im ganzen Bundesgebiet auf die Straßen gegangen: Die Demonstrationen gegen Rechtsextremisten haben ein starkes Zeichen für Pluralismus, Toleranz und Demokratie gesetzt. Nun liegt der Ball bei den Politikern der demokratischen Parteien. Sie müssen entscheiden, ob sie es bei Lippenbekenntnissen belassen oder die Verfassungsfeinde wirklich in die Schranken weisen: Am Umgang mit der AfD entscheidet sich die Wehrhaftigkeit des deutschen Rechtsstaats.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen stufen die Landesverfassungsschutzämter die AfD-Verbände als gesichert extremistisch ein. Zitat aus dem Thüringer Verfassungsschutzbericht 2022: "Der AfD Landesverband Thüringen ist eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Der Landesverband vertritt seit Jahren Positionen, die sich gegen die Menschenwürde, gegen das Demokratie- und gegen das Rechtsstaatsprinzip richten."

In Brandenburg klingt es so: "Der AfD-Landesverband Brandenburg propagiert ein Politikkonzept, das primär auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen, und politisch Andersdenkenden gerichtet ist. Die Staatsbürgerschaft von muslimischen Deutschen wird in Frage gestellt. Ihnen drohen bei konsequenter Umsetzung der von der Partei propagierten Positionen Massenabschiebungen. Dieses verletzt alle Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung."

Schwarz auf weiß: Rassismus, Angriffe auf Verfassung und Demokratie. Wohlgemerkt: Nicht alle Wähler der AfD sind so, natürlich nicht. Viele treibt der Frust in die Arme der Extremisten, was umso größerer Bemühungen der anderen Parteien bedarf, diese Menschen für den demokratischen Prozess zurückzugewinnen. Wer jedoch als Funktionär für die AfD in den genannten Bundesländern agiert, ist Teil einer staatsgefährdenden Truppe und muss auch so behandelt werden: mit nachrichtendienstlicher Überwachung, mit den Gesetzen des Strafgesetzbuchs – und im Zweifel auch mit einem Parteiverbot.

Moment, haben der Kanzler, die Innenministerin, auch der Oppositionsführer ein AfD-Verbot nicht ausgeschlossen? Bisher ja, weil sie das langwierige und juristisch heikle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht fürchten. Das aber kann sich ändern, wenn auch auf Bundesebene glasklare Beweise für die staatsgefährdenden Umtriebe der AfD vorliegen. Und das könnte bald so weit sein: Der Bundesverfassungsschutz hat in jahrelanger Detailarbeit zahlreiche Belege gesammelt. Wie zu hören ist, will die Behörde nur noch einen Prozess abwarten, bevor sie ihr Konvolut veröffentlicht.

Dieser Prozess beginnt heute: Vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster klagt die AfD in einem Berufungsverfahren gegen ihre Einstufung durch den Verfassungsschutz. Konkret geht es um den AfD-"Flügel" des Faschisten Björn Höcke und um die radikale AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative", die mittlerweile den Kurs der Partei bestimmen.

Drei Kategorien unterscheiden Behörden bei der Einstufung radikaler Organisationen: den Prüffall, den Verdachtsfall und die gesichert extremistische Bestrebung. Gegenwärtig wird die Bundes-AfD (noch) als Verdachtsfall geführt, und klagt dagegen. Weisen die Richter die Klage nun zurück, werden die Verfassungsschützer wohl ihr Beweismaterial veröffentlichen. Wie zu hören ist, dürfte es ausreichen, um die gesamte AfD als gesichert extremistisch einzustufen. Dann ist es Zeit für eine ernsthafte Verbotsdebatte.

Ohrenschmaus

Herr Lindenberg ist seiner Zeit voraus: Udo wusste schon vor 40 Jahren, was die Stunde geschlagen hat.