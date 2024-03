Die GDL wirft der Bahn mangelndes Entgegenkommen vor und will erneut streiken. Allerdings hat GDL-Chef Weselsky die Verhandlungslage falsch dargestellt, wie er nun einräumte.

Der Chef der Gewerkschaft der Lokführer (GDL), Claus Weselsky, hat gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) einen "Denkfehler" zugegeben. Er habe auf seiner Pressekonferenz am Montag die Lage der Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL aus Versehen falsch dargestellt, heißt es. "Mir ist in der Pressekonferenz ein Denkfehler unterlaufen", sagte Weselsky.

Günther und de Maizière widersprechen Weselsky

"Die Moderatoren selbst haben auch eine Stunde Absenkung vorgeschlagen, und dann die weitere halbe Stunde als Wahlmodell ausgeprägt. Und deshalb war deren Vorschlag nicht annehmbar", hatte Weselsky am Montag erklärt. Auch auf Nachfrage war er bei dieser Darstellung geblieben.

Allerdings widersprachen Weselsky die beiden Moderatoren, der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU). Sie schlugen in einem gemeinsamen Papier vor, die Arbeitszeit von Schichtarbeiten "zum 1. Januar 2026 auf 37 Wochenstunden mit vollem Lohnausgleich" zu reduzieren.

Weselsky: Fehler ändert nichts

De Maizière und Günther hatten das Papier am Dienstagabend selbst veröffentlicht, nachdem zuvor unterschiedliche Berichte über ihren Inhalt im Umlauf gewesen waren.

Der SZ sagte Weselsky, die von ihm genannte Absenkung nur auf 36,5 Stunden sei ein Zwischenschritt gewesen. Der endgültige Vorschlag von 36 Stunden sei danach gekommen. Auch sein Fehler ändere nichts an seiner Ablehnung des Moderatoren-Vorschlags, so Weselsky weiter. Denn dieser enthalte keinen Schritt Richtung 35-Stunden-Woche, wie die GDL sie fordert.

Weselsky und die GDL hatten am Montag die Tarifverhandlungen gestoppt und einen weiteren Streik angekündigt. Er soll im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr beginnen und 35 Stunden bis Freitag um 13 Uhr dauern. Im Güterverkehr soll der Streik schon am Mittwochabend um 18 Uhr beginnen. Mit dem Streik wolle die Gewerkschaft ihre Kernforderung nach einer 35-Stunden-Woche betonen, hieß es.