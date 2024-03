Die prominenten Köpfe, die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, sparen sich dieses Mal den Weg nach Münster. Stattdessen sollen die Bundesvorstände Carsten Hütter, Schatzmeister, und Roman Reusch die Partei dort vertreten. Reusch war Oberstaatsanwalt in Berlin, bis er von 2017 bis 2021 für die AfD in den Bundestag einzog. Nun wird er, der ehemalige Staatsdiener, helfen, die in Teilen rechtsextreme AfD gegen den Staat zu verteidigen.

AfD mit neuer Strategie vor Gericht

Und kämpfen will die AfD vor Gericht, mag ihre Hoffnung zu gewinnen auch nicht allzu groß sein. Sie hat mehrere Strategien vorbereitet, um die Beweisführung des ihr so verhassten Verfassungsschutzes anzufechten, heißt es. Eine davon: Sie will seine Quellen anzweifeln.

Wie das funktioniert? Der Verfassungsschutz darf bereits jetzt nachrichtendienstliche Mittel gegen die AfD einsetzen – er darf zum Beispiel verdeckte Ermittler einsetzen, gegebenenfalls sogar Funktionäre beobachten, E-Mails mitlesen und Telefonate abhören. Die AfD will die so erlangte Materialsammlung in Zweifel ziehen – unter anderem, indem sie wohl behaupten wird, dass gesammelte Aussagen von Verbindungsmännern stammen, die der Verfassungsschutz in die Partei eingeschleust hat oder bezahlt.

Der Gedanke dahinter: Der Inlandsgeheimdienst agiere nicht als Staatsschutz, sondern als Scharfmacher innerhalb der Partei.

Die Strategie ist nicht abwegig und aus der Vergangenheit abgeschaut: Im Jahr 2003 scheiterte ein NPD-Verbotsverfahren daran, dass zu viele Funktionäre der Partei zugleich Informationen an den Verfassungsschutz lieferten. Bis zu 15 Prozent der NPD-Vorstandsmitglieder in Bund und Ländern arbeiteten damals wohl als Informanten für den Verfassungsschutz.

Eine ausreichende Minderheit der Richter kippte damals das Verfahren. Sie kritisierten: Die V-Leute hätten früher abgeschaltet und ihre Aussagen im Verfahren deutlich gekennzeichnet werden müssen.

Eine herbe Klatsche für den Verfassungsschutz. Das Verfahren in Münster dürfte nun auch zeigen, ob die Behörde aus der Vergangenheit gelernt hat – oder alte Fehler noch einmal begeht.

"Die schreckt der Verfassungsschutz nicht ab"

Egal, wie das Urteil ausfällt: Für die Wählerschaft und Ausrichtung der AfD werde das Urteil nur eine geringe Rolle spielen, denkt Rechtsextremismus-Experte Hajo Funke. Ein guter Teil der AfD-Wähler sei inzwischen "rechtsextrem überzeugt", sagt Funke t-online, "die schreckt der Verfassungsschutz nicht ab".