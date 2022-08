Jugendarmee in Russland: Wie Wladimir Putin die "Junarmija" inszeniert

An anderer Stelle verweist die russische Regierung laut Alava darauf, dass Alkohol- und Drogenmissbrauch eingedämmt würden, ebenso wie Bandenkriminalität. Und der gestiegenen Selbstmordrate unter Jugendlichen könne man auch entgegenwirken. Kurz: Die Jugendarmee scheint ein Allheilmittel zu sein.

"Militär-Disneyland" nahe Moskau: Die Kinder sollen dort mit Waffen vertraut gemacht werden. (Quelle: Maksim Blinov/imago images)

"Patriot Park" als "Militär-Disneyland"

Präsent wird sie an Orten wie dem "Patriot Park" nahe Moskau, der auch als "Militär-Disneyland" bekannt ist: Vergnügungspark für Familien und Trainingszentrum aktiver Soldaten in einem. In dem 2016 eröffneten Park befinden sich ein Militärgeschichtsmuseum und eine Ausstellung russischer Hightech-Waffen.

Neben Spiel- und Sportplätzen sowie Hallen für Paintball und Lasertag gibt es auf dem Gelände den größten Schießstand Russlands und einen Testbereich der Firma Kalaschnikow, um Kunden die neuesten Waffen vorzuführen, heißt es in einer Reportage der "Badischen Zeitung".

Auf Bildern ist zu sehen, wie Kinder auf Panzern herumklettern und Jugendliche große Waffen in den Händen halten. Die "Junarmija" bewacht Denkmäler in dem Park. Kinder und Jugendliche sollen so wohl Berührungsängste vor Waffen und Krieg verlieren – und die Jugendarmee vermittelt dort ihre Grundeinstellung.

Mitglieder der "Junarmija" im "Patriot Park": Es ist eine Mischung aus Freizeitpark, Trainingszentrum und Museum. (Quelle: Konstantin Mihalchevskiy/imago images)

Kritik an der "Junarmija"

Walentina Melnikowa vom "Komitee der Soldatenmütter", das Rekruten vor der Willkür in der Armee verteidigt, beobachtet in der "Junarmija" eine "Militarisierung der Kinder wie einst zu Sowjetzeiten", sagte sie dem "Spiegel". Andere Kritiker ziehen Vergleiche zur Hitlerjugend, der Jugend- und Nachwuchsorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Sie wurde ab 1926 nach Adolf Hitler benannt und unter der Diktatur des Nationalsozialismus in Deutschland ab 1933 zum einzigen staatlich anerkannten Jugendverband mit bis zu 8,7 Millionen Mitgliedern ausgebaut.

Petro Andriuschtschenko, der Berater des ukrainischen Bürgermeisters von Mariupol, rief in diesem Zusammenhang den Begriff "Putler-Jugend" ins Leben – eine Verschmelzung der Namen Putin und Hitler. Er kritisierte das Video der "Junarmija"-Mitglieder in der Hafenstadt scharf.

Propaganda auf sozialen Medien

Die Jugendarmee ist auch in den sozialen Medien präsent und propagiert dort ihre Ideologie. In Instagram-Videos formen Mitglieder etwa ein "Z" – das Symbol für die "militärische Spezialoperation", wie der Krieg in der Ukraine in Russland nur bezeichnet werden darf. Inzwischen hat die Organisation ihre Arbeit auf dem Account eingestellt, weil Instagram wegen des Angriffskrieges zeitweise nicht in Russland verfügbar war.