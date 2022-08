Ukraine-Krieg: Russische Journalistin Owsjannikowa erneut festgenommen

Sie protestierte live in einer russischen Nachrichtensendung gegen Putins Angriffskrieg. Für Marina Owsjannikowa hat die Aktion nun Folgen.

Die durch ihren Live-Protest gegen den russischen Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist in Russland erneut festgenommen worden. Gegen Owsjannikowa seien Ermittlungen wegen der "Verbreitung von Falschinformationen" über die russische Armee eingeleitet worden, sagte ihr Anwalt Dmitri Sachwatow der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch.