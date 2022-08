Ukraine-Krieg: Frontbericht aus Region zeigt russische Kriegsgräuel

Sie leben in einer zerstörten Stadt, sahen Nachbarn sterben – und doch bleiben sie. Im Video berichten die Menschen von Donezk vom Leben an der Front.

Es scheint, als wäre hier kaum noch etwas übrig von dem, was sich die Menschen in der Kleinstadt Sewersk einmal aufgebaut haben: Viele Häuser sind zerstört, Projektile säumen die verwüsteten Straßen. Doch manche der etwa 11.000 Einwohner sind geblieben, obwohl das Leben hier hochriskant geworden ist. Vor der Kamera erzählen sie, warum sie nicht an einen sicheren Ort gehen.