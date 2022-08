Putin-Propagandist droht Deutschland

Aktualisiert am 31.08.2022 - 08:34 Uhr

31.08.2022

Die russische Armee beißt sich an dem ukrainischen Widerstand die Zähne aus, doch ein Propagandist verbreitet bereits Pläne für die Bundesrepublik. Offen fantasiert der Mann in einer Talkshow des russischen Staatsfernsehens über Entnazifizierung in Deutschland.