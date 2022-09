IAEA warnt vor drohendem Atomunfall in ukrainischem AKW

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) äußert in ihrem Bericht über den Zustand des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja die Sorge vor einem drohenden nuklearen Unfall. Die Situation vor Ort sei "unhaltbar", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der UN-Behörde. "Die IAEA ist weiterhin schwer besorgt über die Lage", schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi dort.