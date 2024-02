Ukrainische Kräfte greifen immer wieder gezielt Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte an. Nun soll ihnen vor der Krim ein weiterer Coup gelungen sein.

Eine Spezialeinsatzgruppe der Ukraine soll eine russische Stellung vor der Halbinsel Krim geplündert und beschädigt haben. Das soll ein Video zeigen, das die "Special Operations Forces of Ukraine" am Dienstag in den sozialen Medien verbreiteten.