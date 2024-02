Videotranskript lesen

Die Ukraine hat sich nach eigenen Angaben aus der umkämpften Stadt Awdijiwka zurückgezogen. Russische Truppen haben den Vorort von Donezk im Osten der Ukraine eingenommen. In den sozialen Medien teilten Soldaten Videos, in denen sie russische Fahnen halten und ihren Sieg feiern.



Warum sich die Ukraine aus Awdijiwka zurückgezogen hat, macht diese Karte deutlich. Sie zeigt den Frontverlauf rund um die Stadt seit Anfang Februar. Russische Truppen waren von mehreren Seiten auf Awdijiwka vorgerückt. Durch die Vorstöße im Norden und Süden drohte eine vollständige Einkesselung der Verteidiger. Armeechef Oleksandr Syrskyj ordnete daher den Rückzug an, um weitere Verluste zu verhindern.



Awdijiwka war über Monate Schauplatz heftiger Gefechte gewesen. Große Teile der Stadt wurden durch russischen Artilleriebeschuss zerstört. Zuletzt war die Lage für die ukrainischen Verteidiger immer schwieriger geworden. Russland hatte enorme Kräfte mobilisiert, um die Stadt einzunehmen. Zuletzt hatten die Truppen Wladimir Putins wichtige Versorgungsrouten der Ukraine abgeschnitten.



Strategisch hat der Rückzug aus Awdijiwka laut Experten keine große Bedeutung, die Stadt spiele eher symbolisch eine Rolle. Die ukrainische Armeeführung hat angekündigt, außerhalb der Stadt neue Verteidigungslinien aufzubauen.