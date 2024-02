Videotranskript lesen

Neues Filmmaterial aus der Südukraine soll zeigen, wie russische Streitkräfte in das Zentrum von Robotyne in der Region Saporischschja eindringen.



Laut Medienberichten hätte Russland zuletzt um die 50.000 Soldaten in der Region stationiert, um weiter vorzurücken.



Berichten zufolge haben sich die ukrainischen Verteidiger zurückgezogen, um eine Verteidigungslinie im Norden gegen die Angriffe der russischen Streitkräfte zu sichern.



Die meisten der abgesetzten russischen Soldaten sollen kurz darauf allerdings von Drohnen getötet worden sein.



Auch soll die ukrainische Armee die beiden eingesetzten BMP-3-Schützenpanzer zerstört haben.



Unabhängig prüfen lässt sich das nicht.

Der Ort gilt für beide Parteien als strategisch wichtig.



Für Russland ist Robotyne ein wichtiger Teil der Verteidigungslinie in der Region Tokmak.

Die Ukraine könnte das Dorf wiederum als Ausgangspunkt für einen Angriff in Richtung Asowsches Meer nutzen.



Die Ukraine gab Ende August bekannt, dass ihre Streitkräfte die Kontrolle über Robotyne in Saporischschja, einer der vier von Russland annektierten ukrainischen Regionen, zurückerobert hätten.



Bei der Befreiung des Dorfes im vergangenen Jahr starben mehrere tausend ukrainische Soldaten. Auch mehrere tausend Russen starben während der Schlacht um das Dorf zwischen Juni und August 2023.



Moskaus Streitkräfte befinden sich derzeit im Süden und im Osten der Ukraine in der Offensive und haben die Ukraine unter anderem zu einem Rückzug aus der Stadt Awdijiwka in der Ostukraine gezwungen.