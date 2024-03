Während eines 24-stündigen Hackathons, einer Art Marathon unter Hackern, im kalifornischen El Segundo am 17. und 18. Februar erklärte das Team, einen 3-D-Drucker und weniger als 500 US-Dollar verwendet zu haben, um die Drohne zu bauen.

Drohne mit Taurus vergleichbar

"Man kann das in etwa mit der Technik vergleichen, wie sie Marschflugkörper wie Tomahawk, Storm Shadow oder Taurus benutzen. Nur dass diese Systeme viel teurer sind", zitiert der "Spiegel" Carl Schoeller, eins der Teammitglieder. Zum Vergleich: Ein Tomahawk-Marschflugkörper kostet zwei Millionen Dollar. Schoeller nannte das in der "Aviation Week" "ein wenig lächerlich". Die militärische Schlagkraft eines Marschflugkörpers hat eine solche Drohne allerdings nicht.

Der Marschflugkörper Taurus, über den in Deutschland seit Wochen diskutiert wird, ist unter anderem so begehrt, weil er ebenfalls wenig anfällig für Störversuche ist und unbeirrt seinen Kurs halten kann. Vielen anderen Lenkflugkörpern falle das schwer, weil die russische Armee entlang der Frontlinie systematisch für die Navigation wichtige GPS-Signale unterbindet, schreibt der "Spiegel".

Drohne ist noch nicht vollständig einsatzbereit

Der Drohnenexperte Federico Borsari erklärte dem Nachrichtenmagazin, die von der günstigen Drohne genutzte Navigation mit vorab geladenem Karten- und Bildmaterial sei ein Ausweg unter vielen und existiere im Grundsatz seit vielen Jahren. Neu sei, dass drei Nachwuchskräfte so etwas binnen kurzer Zeit auf einem selbstkonstruierten Billigfluggerät implementieren können.

Sofort einsatzbereit ist die Drohne dennoch noch nicht: Der Algorithmus funktioniert noch nicht in Echtzeit. Das will die Gruppe allerdings bis zum Ende des Jahres lösen. Und auch an dem Problem der Jahreszeiten arbeite das Team. Wenn die Drohne plötzlich schneebedeckte Landschaften vor der Kamera hat, obwohl im System grüne Hügel eingespeichert wurden, könnte sie das durcheinanderbringen.