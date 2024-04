Videotranskript lesen

“Im Grunde ist vom Haus fast nichts mehr übrig.”

Als der russische Soldat Alexander für seinen Urlaub aus dem Ukrainekrieg zurückkehrte, erwartete ihn in seinem Haus in der russischen autonomen Republik Burjatien das Chaos.

Einbrecher hatten kurz vor seiner Rückkehr das Haus ausgeraubt und die Einrichtung verwüstet.

Vor seinem Einsatz in der Ukraine lebte er hier mit seiner Frau und drei Kindern. Diese sind nun vorübergehend umgezogen. Den Schaden schätzt Alexander auf rund eine Million Rubel, umgerechnet rund 10.000 Euro.

“Ich frage mich, wo die Moral geblieben ist. Ich gehe weg, ich kämpfe in einem fremden Land, ich vergieße buchstäblich mein Blut in einem fremden Land für meine Leute, für meine Republik.”

Sein Auto, ein Dieselgenerator und teures Werkzeug gehörten zu den teuersten Gegenständen. Die Diebe stahlen aber auch Kleidung und Schuhe. Für die Kinder habe er nun nichts mehr anzuziehen.

Und: Sie stahlen sogar die gesamte Toilette aus dem Badezimmer. Keine ungewöhnliche Beute, sondern für viele ein Luxusgut: in Russland nutzen rund 17 Prozent der Menschen Jauchegruben als Toilette, auf dem Land sogar rund 48 Prozent.