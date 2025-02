Er hat relativ schnell im Amt gemerkt, dass vieles mit Blick auf einen Frieden in der Ukraine nicht so einfach ist wie gedacht. Noch im Wahlkampf hatte US-Präsident Donald Trump versprochen, innerhalb von 24 Stunden den Krieg zu beenden. Nun steht in Washington eine Planung bis Ostern im Raum, aber für die US-Regierung bleibt es ein Problem, den Kreml überhaupt an den Verhandlungstisch zu bekommen. Denn momentan liegt es noch in Wladimir Putins Interesse, den Krieg weiterzuführen. Militärisch ist Russland aktuell im Vorteil, die Hürden für mögliche Verhandlungen sind hoch.