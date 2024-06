Videotranskript lesen

Mit Drohnen und Helmkameras dokumentieren ukrainische Spezialeinheiten ihr Vorgehen im Osten der Ukraine.

In den vergangenen Tagen sind Kiews Truppen in der Region Charkiw offenbar zu Gegenangriffen übergegangen, um russische Einheiten aus den besetzten Gebieten zurückzudrängen.

Das berichten russische Militärblogger in den sozialen Medien, einige sprechen sogar von einer größer angelegten Gegenoffensive. Ob diese tatsächlich so stattfindet, lässt sich derzeit nicht unabhängig bestätigen.

Aufnahmen, die von ukrainischer Seite veröffentlicht wurden und aus dem nördlichen Teil der Kleinstadt Wowtschansk stammen, sollen jedoch zeigen, wie ukrainische Spezialeinheiten offenbar Häuser stürmen, die von russischen Soldaten gehalten werden.

Unklar ist, ob diese Handlungen tatsächlich von Erfolg gekrönt wurden, sprich: ob russische Truppen tatsächlich aus den jeweiligen Gebieten zurückgedrängt werden konnten.

Klar scheint derzeit, dass Russland in der Region rund um Charkiw jedenfalls die Lufthoheit innehat.

Mit Kamikazedrohnen versuchen die russischen Invasionstruppen, ukrainische Angriffsbemühungen zu unterbinden, zudem setzt Russland weiter auf schwere Luftangriffe mit Gleitbomben.