Hier greift die Ukraine Russland wohl mit US-Waffen an

Das berichtet die "New York Times" (NYT) unter Berufung auf den stellvertretenden Vorsitzenden des ukrainischen Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienst, Yehor Cherniev. Zuvor gab es bereits ähnliche Berichte des britischen "Telegraph", die sich auf russische Quellen stützten.

Cherniev erklärte am Dienstag, ukrainische Streitkräfte hätten in der Region Belgorod, etwa 32 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, russische S-300- und S-400-Raketensysteme zerstört. Wie viele der Waffen die Ukraine zerstört hat, gab Cherniev laut "NYT" nicht an. Ursprünglich wurden die S-300- und S-400-Systeme zwar für die Waffenabwehr konzipiert, Russland hatte die Waffensysteme allerdings eingesetzt, um die nordukrainische Stadt Charkiw zu bombardieren.