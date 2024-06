Videotranskript lesen

Russland verzeichnet enorme Verluste von gepanzerten Fahrzeugen – insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Armee seit Beginn des Krieges im Februar 2022 rund 8.000 verloren haben soll.

Das geht aus einer Studie des International Institute for Stategic Studies aus Großbritannien hervor.

Vor allem ukrainische FPV-Drohnen stellen russische Truppen vor große Herausforderungen.

Bisherige Schutzmaßnahmen, wie ein zusätzlicher Überbau, scheitern häufig an dem Versuch, die Drohnenangriffe abzuwehren.

Alternative Varianten wurden mit zusätzlichen Kisten und Tarnnetzen ausgestattet.

Nun soll ein Video, das zurzeit auf X kursiert, zeigen, wie russische Soldaten einen Panzer fernsteuern.

Es soll sich dabei um einen aus der Ukraine erbeuteten Panzer vom Typ T72AMT handeln.

Dieser soll so umgebaut worden sein, dass er sich mit Fernbedienungen steuern lässt.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Soldat offenbar das Fahrwerk des Panzers steuert. Der andere steuert den Turm separat.

Ob die Waffe des Panzers aus der Ferne abgefeuert werden kann und was genau sich die Russen von der Modifikation versprechen, ist bislang unklar.

Im aktiven Kampfgeschehen wurden die modifizierten Panzer bislang jedoch noch nicht eingesetzt.





Derweil rücken die russischen Truppen in der Region Donezk weiter vor – trotz anhaltender Verteidigung der Ukrainer.

Laut Medienberichten wurden Putins Streitkräfte im Osten der Stadt Tschassiw Jar gesichtet.

Aussagen ukrainischer Soldaten zufolge wird es für die Ukrainer immer schwieriger, dort die Stellungen an der Front zu halten.

Nach Angaben von Kreml-Chef Wladimir Putin haben russische Truppen dieses Jahr bereits 880 Quadratkilometer eingenommen.

Einschließlich 47 ukrainischer Dörfer und Städte.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.