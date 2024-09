Eine in der Ukraine entwickelte Drohne ist jetzt erstmals mit einer Erweiterung gesehen worden, die das Gerät an der Front russischen Soldaten das Fürchten lehren könnte. In sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das die "Hornet Queen" (deutsch: Hornissen-Königin) bei einem Einsatz in Donezk zeigen soll. Die Besonderheit: Sie ist mit einem Gewehr, vermutlich einem AK-74, ausgerüstet.