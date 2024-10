Videotranskript lesen

Russische Soldaten hissen ihre Flagge: Die ukrainische Stadt Wuhledar ist gefallen.

Riesige Rauchwolken ziehen über die Kleinstadt im Donbass, die im Krieg fast komplett zerstört wurde.

Wuhledar war seit Beginn des russischen Angriffskriegs hart umkämpft.

Die Stadt liegt an der Kreuzung der Fronten im Süden und Osten der Ukraine und war für Kiews Streitkräfte eine stark befestigte Verteidigungsanlage.

In der vergangenen Woche erreichten Putins Truppen die Außenbezirke der Stadt.

Am Dienstagabend drohte den ukrainischen Soldaten die Einkesselung. Nur eine Straße war nicht von russischen Streitkräften besetzt.

Dem Gouverneur der Region Donezk zufolge waren zuletzt noch 107 Menschen in der einstigen 15.000-Einwohner-Stadt. Alle Kinder und Jugendlichen seien evakuiert worden.

Selbst die ukrainische Armee hat mittlerweile den Rückzug ihrer Truppen aus Wuhledar angeordnet, um Personal und Ausrüstung zu retten.

Für Russland ergeben sich durch die Einnahme der Stadt laut dem Institut für Kriegsstudien keine größeren strategischen Vorteile.

Putins Truppen haben nun jedoch eine bessere Ausgangslage für Angriffe auf ukrainische Soldaten und Nachschubrouten in den Süden.

Der Militäranalyst Oleksandr Kovalenko sagte der Nachrichtenagentur Reuters:

“Der Verlust von Wuhledar wird die Eisenbahnverbindung über Wolnowacha wiederherstellen und damit die logistischen Möglichkeiten, die Transportwege der militärischen Gruppen “Dnipro” und “Ost” der russischen Besatzungstruppen verbessern. Das bedeutet, dass sie die Kertsch-Brücke, die unterentwickelte, aber funktionierende Eisenbahnverbindung über Mariupol und jetzt auch die Verbindung über Wolnowacha kontrollieren werden. Das wird ein ernstes Problem sein.“

Die russischen Truppen sind in den vergangenen Wochen in mehreren Gebieten der Ostukraine vorgerückt.

Donezk ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Russland nach eigenen Angaben seit seiner Invasion im Februar 2022 annektiert hat.

Den Rest der Region zu erobern, sei eines von Russlands wichtigsten Kriegszielen.