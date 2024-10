Aktualisiert am 17.10.2024 - 17:40 Uhr

Russe kommt aus Straflager frei – und schließt Tochter in die Arme

Ein alleinerziehender Vater wurde in Russland nach anderthalb Jahren aus dem Straflager entlassen. Ursache seiner Verhaftung war offenbar ein Antikriegsbild seiner Tochter.

In Russland ist ein alleinerziehender Vater nach mehr als einem Jahr aus einer Strafkolonie entlassen worden, nachdem er wegen eines Antikriegsbilds seiner damals zwölfjährigen Tochter verhaftet und verurteilt worden war. Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten wurde Alexej Moskalew am Dienstag aus der Haft freigelassen, wo ihn seine Tochter Mascha abholte. Die beiden schlossen sich in die Arme, wie Bilder zeigen.